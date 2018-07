Andritz erhielt vom Privatunternehmen Harada Metal Industry Co., Ltd., Japan, den Auftrag zur Lieferung eines 20-Rollen-Kaltwalzwerks in Viersäulenbauweise für die Produktion von hochpräzisen Phosphorbronzebunden mit einer Endbanddicke von 20 µm für das Werk Sendai, Präfektur Miyagi, Japan. Dieser Auftrag ist nunmehr bereits das fünfte an Harada gelieferte Kaltwalzwerk, informiert Andritz. Das Kaltwalzwerk wird den Angaben zufolge mit besonderem Fokus auf Produktionsmenge, Bandplanheit und Banddickentoleranzen ausgelegt, um Phosphorbronzebunde von höchster Qualität zu erzeugen. Die Produktion des ersten Bundes ist für das 1. Quartal 2020 geplant.

