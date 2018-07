Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Nippon Express +0,17% auf 53,9, davor 10 Tage im Minus (-15,35% Verlust von 63,57 auf 53,81), LPKF Laser -0,9% auf 7,73, davor 6 Tage im Plus (18,18% Zuwachs von 6,6 auf 7,8), Nemetschek -0,37% auf 107,6, davor 5 Tage im Plus (7,25% Zuwachs von 100,7 auf 108), Sberbank -2,74% auf 12,76, davor 4 Tage im Plus (9,06% Zuwachs von 12,03 auf 13,12), CytoTools +3,35% auf 12,35, davor 4 Tage im Minus (-15,85% Verlust von 14,2 auf 11,95), Volkswagen Vz. +0,06% auf 142,9, davor 4 Tage im Minus (-3,81% Verlust von 148,48 auf 142,82), Pantaflix +9,23% auf 71, davor 4 Tage im Minus (-13,33% Verlust von 75 auf 65), PostNL +0,93% auf 3,159, davor 4 Tage im Minus (-2,89% Verlust von 3,22 auf 3,13), Porsche Automobil Holding+0,04% auf 54,32, davor 4 Tage im Minus (-3,93%...

