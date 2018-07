Allianz-Chef Oliver Bäte will im November seine neue Strategie vorstellen. Im Zentrum sollen Kundenorientierung, einfachere Produkte und eine konsequente Digitalisierung stehen. Ziel ist dass jeder Bereich die Wettbewerber bei der Kundenzufriedenheit übertrifft. In der Vergangenheit hatten Kunden immer wieder kritisiert, dass die Produktpalette ausufernd sei. In Zukunft soll das Angebot kompakter und leichter zu verstehen sein. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...