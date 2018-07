Fresenius steht unter Druck: Ein Bericht wirft dem Konzern Fehler in Testverfahren vor. Das könnte Folgen für den Prozess mit Akorn haben.

Spekulationen zu Problemen im Rechtsstreit über die abgeblasene Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn haben Anleger von Fresenius am Freitag umgetrieben. Die Aktien des Bad Homburger Gesundheitskonzerns gerieten nach einem Agenturbericht über Aussagen eines Fresenius-Managers zu früheren Mängeln bei eigenen Testverfahren unter Druck.

Sie fielen in einem festeren Gesamtmarkt um bis zu 3,7 Prozent. Mit 66,20 Euro notierten sie so tief wie seit fünfeinhalb Wochen nicht mehr. Fresenius lehnte eine Stellungnahme ab. Akorn will die 4,4 Milliarden Euro schwere Übernahme durch Fresenius juristisch durchsetzen, die die Hessen im April abgesagt hatten. Sie werfen den Amerikanern Betrug im Zusammenhang ...

