173 Verstöße von 600 kontrollierten Wagen haben bislang gegen das Fahrverbot verstoßen. 20 Euro kostet Diesel-Pkw-Fahrer der Verstoß.

In den sechs Wochen seit Inkrafttreten der bundesweit ersten Dieselfahrverbote zur Luftreinhaltung in Hamburg hat die Polizei 173 Fahrer erwischt. In vier Großkontrollen seien 603 Lastwagen und Autos überprüft worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Kontrollen fanden zwischen dem 21. und 26. Juni statt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass es weitere Großkontrollen geben werde, sagte der Sprecher. Darüber hinaus werden Fahrzeuge im Rahmen der normalen Verkehrskontrollen überprüft.

Nicht

