Es muss nicht immer einen fundamentalen Unterbau haben, wenn Aktien steigen oder fallen … oder, wie im Fall von Evotec (ISIN: DE0005664809), die Wende einfach nicht vollziehen wollen. Denn sieht man sich die Rahmenbedingungen an, passt hier alles. Neue Kooperationen mit Sanofi und Celgene bringen viel Geld, das bei Evotec üblicherweise klug und zielgerichtet eingesetzt wird. Das Unternehmen wächst, operiert, anders als viele Biotech-Branchenkollegen, in der Gewinnzone und wäre von den Auswirkungen eines eskalierenden Handelskriegs wohl kaum bis gar nicht betroffen. Was heißt:

Evotec wäre nicht nur in einem friedlicheren Umfeld für einen soliden Aufwärtstrend gut, die Aktie könnte bei den momentanen, von den USA ausgehenden Irritationen sogar als Alternative für zyklische Aktien profitieren. Und doch, die Wende lässt auf sich warten. Würde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...