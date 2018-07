Gas-Riese Novatek mit guten Aussichten in China, Unilever ist wieder gefragt, Hochtief hofft auf Auftragsflut und bei Darden Restaurants sind Gewinnmitnahmen angezeigt. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp 1: Novatek - Russisch-französische Föderation

Nur neun Tage haben die beiden mit Flüssiggas (LNG) beladenen Tanker Eduard Toll und Vladimir Rusanov gebraucht, um durch die Eis-Passage von Westsibirien durch das Nordpolarmeer zu kommen. In Kürze werden sie den Zielhafen Jiangsu Rudong nördlich von Shanghai erreichen. Der russische Gasförderer Novatek liefert damit erstmals über die Nordroute Flüssiggas aus seinen neuen sibirischen Vorkommen nach China. Die Nachfrage am Ziel ist groß. Um mehr als 70 Prozent, schätzen die Marktforscher von IHS Markit, werde der globale LNG-Bedarf deshalb bis 2030 steigen.

Wichtigster Förderer im wachsenden LNG-Geschäft ist das russische Unternehmen Novatek. Es verfügt schon heute über die weltweit drittgrößten Erdgasreserven. Dabei hat die Produktion im neuen Feld in Westsibirien gerade erst begonnen. In der Arktis sind weitere Vorkommen erschlossen, deren Förderung ab 2023 beginnen soll.

Finanzstarker Partner ist der französische Energiekonzern Total, der mit 20 Prozent an Novatek beteiligt ist. Eine steigende Produktion, höhere Gaspreise und günstige Förderkosten dürften Novatek in diesem Jahr einen Rekordgewinn bescheren, der bei umgerechnet rund 2,8 Milliarden Euro liegen könnte.

Dass mit dem Multimilliardär Gennadi Timtschenko ein langjähriger Freund von Staatschef Wladimir Putin hinter Novatek steht, ist für das Unternehmen vorteilhaft. Novatek ist eine langjährige Spekulation auf den LNG-Markt. Die Aktie wird auch an deutschen Börsen gehandelt. In Frankfurt ist die Kauf-Verkaufs-Spanne mit 0,2 Prozent verträglich.

Aktientipp 2: Unilever - Schöner und gepflegter

Der britisch-niederländische Konsumgüterriese Unilever wurde in den vergangenen Jahren von Investoren oft als Anleiheersatz gekauft. Stabile und hohe freie Mittelzuflüsse garantierten kontinuierliche Dividenden, während Anleihen guter Bonität kaum mehr Rendite abwarfen. Das änderte sich im Herbst vergangenen Jahres.

Mit den anziehenden Renditen in den USA kamen die Kurse defensiver Konsumgüterwerte unter Druck. Die Unilever-Aktie verlor, gemessen am Rekordhoch, zwischenzeitlich 20 Prozent. Dieser Schock aber ist inzwischen verdaut. Angesichts des weit fortgeschrittenen Konjunkturzyklus und eines ungelösten Handelstreits zwischen den USA und dem Rest der Welt besinnen sich Anleger inzwischen wieder auf defensive Qualitätsaktien. Die Unilever-Aktie ist in ihren langfristigen Aufwärtstrend eingeschwenkt. Gegenüber Wettbewerber Nestlé steht Unilever in der Anlegergunst höher - sowohl bei den Marktsegmenten als auch bei der geografischen Aufstellung. Während Nestlé stärker auf Nahrungsmittel setzt, legt Unilever seinen Fokus auf Pflege- und Schönheitsprodukte, wo weniger Risiken liegen. In Schwellenländern ist Unilever auch stärker vertreten. Die Märkte dort steuern fast 60 Prozent zum Umsatz bei gegenüber 43 Prozent bei Nestlé. Im ersten Quartal zogen Unilevers Umsätze dort gut fünf Prozent an.

Die erste Wahl wäre der britisch-niederländische Konzern auch für Kraft Heinz. Das Unilever-Management wies die 154 Milliarden Euro schwere Offerte des US-Konkurrenten als unzureichend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...