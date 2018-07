Wien/Zürich (ots) - 136 wissenschaftliche Kriterien, 414 getestete

Unternehmen: Zum 5. Mal stand die Recruiting-Qualität der

Top-Arbeitgeber in SUI/LIE auf dem Prüfstand. Gesamtsieger 2017/18

ist PwC vor Hirslanden und dem Universitäts-Kinderspital Zürich.



Zwtl.: Wenig überraschend, jedoch nicht weniger bedenklich



Eine Gegenüberstellung der Resonanz auf Bewerbungen von Young

Professionals (20-30 Jahre) gegenüber Profis mit profunder

Arbeitserfahrung (50-60 Jahre) ergibt: Zu einem Interview eingeladen

wurden nur Young Professionals - die Älteren gingen leer aus. "Gerade

mit ihrer Expertise können Professionals Unternehmen aber enorm

bereichern", unterstreicht Studienleiterin Agnes Koller. Die Zahl der

unbeantworteten Bewerbungen ist bei den Jüngeren hingegen doppelt so

hoch (18 %) wie bei den Erfahrenen (9 %). "Auch dies kann in

Zusammenhang damit stehen, dass Professionals meist schon früh im

Auswahlprozess eine Absage erhalten," resümiert Koller.



Zwtl.: Kommunikation per Social Media läuft E-Mail den Rang ab



Bei der raschen Beantwortung von Bewerberanfragen trennt sich im

Recruiting die Spreu vom Weizen. Nur rund 40 % der untersuchten

Arbeitgeber reagieren innerhalb von drei Tagen auf Nachrichten

interessierter KandidatInnen. Bemerkenswert: Anfragen per Social

Media werden dabei mittlerweile öfter zeitnah beantwortet (41 %) als

per E-Mail (36 %).



Zwtl.: Rekrutierung: Hard Skills lediglich eine Momentaufnahme



Bei der Ehrung der BEST RECRUITERS beleuchtete Studienbeirat Kuno

Ledergerber (ZHAW) die Frage der Employability: "Der klassische

CV-Check verliert seine Bedeutung. (...) An Bedeutung gewinnen

kognitive Fähigkeiten, breite Erfahrungen und die Leidenschaft, also

die Frage, wofür Menschen ?brennen? und sich engagieren möchten."



Zwtl.: Über die Studie



BEST RECRUITERS untersucht regelmässig die Recruiting-Qualität der

1.200 Top-Arbeitgeber in der Schweiz und Liechtenstein (seit 2013),

in Österreich (seit 2010) und in Deutschland (seit 2011). An

Unternehmen mit einem hohen Professionalisierungsgrad vergibt BEST

RECRUITERS Gold-, Silber- und Bronze-Zertifikate und Qualitätssiegel.



Studienergebnisse, Grafiken, Rankings und Fotos:

[www.bestrecruiters.ch]

(http://www.bestrecruiters.ch/aktuelles/downloads/)



Rückfragehinweis:

Sandra Steiner | +43 1 585 69 69 12 |

sandra.steiner@bestrecruiters.eu





Originaltext: BEST RECRUITERS

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100055898

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100055898.rss2