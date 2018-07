Ende Juli soll das Insolvenzverfahren für Containervermittler P&R beginnen. Während die Teile der Milliardenpleite sich langsam zum Bild eines Krimis fügen, bleibt Gründer Heinz Roth auf Tauchstation.

Im Münchener Nobelvorort Grünwald spiegelt sich die Sonne an diesem Tag Anfang Juli in den Fenstern der Villen und auf den Motorhauben schnittiger Autos. Wer hier lebt, der hat es zu Geld gebracht, viel Geld. So wohl auch Heinz Roth, der Gründer des Containervermittlers P&R.

Dabei nimmt sich sein Haus auf den ersten Blick fast bescheiden aus: Ein kleiner Vorgarten mit einem Brunnen, dahinter das schlichte Gebäude mit bodentiefen Glasfenstern. Stünde das Anwesen in Bielefeld oder Buxtehude, es würde auch nicht weiter auffallen. "Roth" steht auf dem Türschild. Auf das Klingeln reagiert niemand.

Auch Anrufe bei Roth gehen zunächst ins Leere. Irgendwann aber hebt jemand ab: "Roth" - "Heinz Roth?" - "Ja" - "WirtschaftsWoche hier." Roth wimmelt ab. Er will nicht mit der Presse sprechen. Nur so viel: "Alles, was in den Zeitungen geschrieben wurde, ist falsch." Seine Stimme klingt ruhig und kräftig. Dann legt er den Hörer auf. Es wird nicht das letzte Mal bleiben, dass er sich den Fragen der WirtschaftsWoche stellen muss.

Denn geschrieben wird derzeit viel über Roth. Schließlich eröffnet der Untergang des von ihm gegründeten Containervermittlers P&R eine ganz neue Dimension in der unrühmlichen Geschichte deutscher Anlageskandale. Die Protzereien und Betrügereien der Frankfurter Immobiliengruppe S&K waren spektakulärer, die Pleite des Energieversorgers Teldafax traf mehr Anleger. Doch kein Unternehmen am kaum regulierten, sogenannten grauen Kapitalmarkt hat einen so großen Schaden hinterlassen wie P&R: Auf bis zu 3,5 Milliarden Euro summiert sich das Vermögen, das die rund 54.000 Anleger in Schiffscontainer investiert haben, um sich deren Mieten als Rendite auszahlen zu lassen. Um genug Platz für alle Anleger zu haben, wurde für die Gläubigerversammlung im Oktober bereits die Münchner Olympiahalle angemietet.

Die Staatsanwaltschaft München I und der vorläufige Insolvenzverwalter sichten derzeit den Scherbenhaufen, den Roth hinterlassen hat. Eine Million Container, die P&R angeblich an Anleger verkauft hat, haben womöglich nur auf dem Papier existiert. Auch menschlich begleiten die Pleite dramatische Ereignisse. Vor wenigen Wochen hat sich ein ehemaliger Geschäftsführer der Gruppe das Leben genommen. Bereits vor zwei Jahren starb ein anderer Top-Manager der Gruppe.

Einige Anleger bangen so sehr um ihr Geld, dass sie Roth nun intensiv nachspüren. Klaus Nieding, Anlegeranwalt aus Frankfurt, arbeitet längst mit ehemaligen Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes und des Bundeskriminalamts zusammen, um die Spur des Geldes zu sichten. Zum Gründer verlieren sich aber alle Fährten: "Ich weiß nicht einmal, ob Herr Roth überhaupt existiert."

Der Mann, der 1975 das Geschäft mit den Container-Direktinvestments begann, gleicht einem Phantom: Es gibt keine Pressefotos von Roth, es gibt keine Interviews von Roth, es gibt kaum jemanden, der Roth überhaupt schon einmal zu Gesicht bekommen hat. Selbst einige Brancheninsider, die seit Jahrzehnten im Geschäft mit Containern unterwegs sind, geben an, diesen Roth nicht einmal gesehen zu haben.

Roth existiert. Das ist fast das Einzige, was es derzeit von der zuständigen Staatsanwaltschaft München I zu erfahren gibt. Sie ermittelt gegen Roth und einen ehemaligen Geschäftsführer von P&R wegen möglichen Betrugs. Gab es im Zuge dessen auch Hausdurchsuchungen? Muss Roth mit U-Haft rechnen? Wer steht noch im Fokus der Ermittler? All diese Fragen, die auch Anleger umtreiben, will die Staatsanwaltschaft nicht beantworten.Dass Roth mehr als ein Phantom ist, bestätigten auch Vertriebsleute und Menschen aus dem Umfeld von P&R, mit denen die WirtschaftsWoche gesprochen hat. Das Bild, das sie vom 75-jährigen Roth zeichnen, hat so gar nichts vom protzenden Abzocker. Sparsam, fast bieder soll der gebürtige Österreicher den Betrieb - zeitweise zusammen mit seinem Sohn Harald Roth - geführt haben.

Seit der Insolvenz im März hat Roth sich nun sogar noch weiter zurückgezogen. Selbst enge Geschäftspartner warten derzeit vergeblich auf Erklärungen. "Ich habe nach der Insolvenz nichts mehr von P&R gehört. Weder vom Geschäftsführer noch von Herrn Roth", sagt Fritz Furlan. Im österreichischen Graz betreibt Furlan das Unternehmen TSV Transportsysteme, bei dem auch Harald Roth als Gesellschafter eingetragen ist. Seit 1997 vertrieb ...

