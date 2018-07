Die scharfe Kritik von US-Präsident Trump an Großbritannien sorgt für Bewegungen auch auf dem Devisenmarkt. Der Pfund sackt ab.

Die Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Brexit-Strategie der britischen Premierministerin Theresa May ist dem Pfund Sterling am Freitag schlecht bekommen. Die britische Währung brach um rund einen US-Cent auf ein Tagestief von 1,3103 Dollar ein.

Sollte sich Großbritannien weiter eng an die EU binden, würden sich die USA an die Union wenden, sagte Trump in einem Interview der Boulevardzeitung "Sun". "Wenn sie das machen, kommt ihr ...

