Endearvour Silver ist in den vergangenen Tagen gefallen. Dennoch eröffnen sich für den Wert großartige Möglichkeiten, meinen Chartanalysten noch immer. Dabei können die Kurse auf einen starken Aufwärtstrend bauen und zudem noch Unterstützungen nutzen, die der Titel inzwischen aufgebaut hat. Im Einzelnen: Die Aktie stieg vom Jahresanfang bzw. seit Februar deutlich an. Der Kurs hatte von 1,80 Euro an bis zu 2,86 Euro zugelegt, musste nun indes minimale Gewinnrücknahmen akzeptieren. Dabei fiel der ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...