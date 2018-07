Amani Gold hat in den vergangenen Tagen erneut enttäuscht. Der Wert wird von einigen Rohstoff-Investoren in Deutschland mit großem Interesse verfolgt. Doch kann es wirklich so stark nach oben gehen wie erhofft? Dies Frage stellen sich angesichts des äußerst niedrigen absoluten Kurses immer mehr Investoren und Analysten. Denn: Der Abwärtstrend ist aus charttechnischer Sicht gigantisch. Die Kurse gehen faktisch schnurstracks nach unten. Es gib gelegentlich aufgrund mangelnden Handels eine Pause. ... (Moritz von Betzenstein)

