Sadiq Khan will nicht die Meinungsfreiheit einschränken, weil sich ein Politiker "auf den Schlips getreten fühlt": Der sechs Meter hohe Trump-Ballon bleibt.

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat am Freitag die Genehmigung eines satirischen Protest gegen US-Präsident Donald Trump verteidigt. Aktivisten ließen am Morgen einen etwa sechs Meter hohen Ballon In form eines Trump-Babys in Windeln über dem Parliament Square aufsteigen. Kritiker hatten den Ballon als beleidigend gegenüber Trump empfunden und gefordert, die Aktion zu unterbinden.

"Ehrlich gesagt, ist die Idee, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...