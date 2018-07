(shareribs.com) London 13.07.18 - Für Kupfer und Nickel geht es am Freitag wieder leicht nach unten. Die gestrige Gegenbewegung war nur von kurzer Dauer, wobei der festere Dollar Druck auf die Notierungen ausübt. Der US-Dollar wird am Freitag gestützt von den neuerlichen Daten aus den USA. Die Zahl der Arbeitslosengelderstanträge sank in der vergangenen Woche auf 214.000. Die Inflation in den USA ...

