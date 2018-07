In der Kalenderwoche 28 vom 09. bis 13. Juli 2018 macht die SUNfarming GmbH bei ihrem Kapitalmarkt-Debüt eine überraschende Kehrtwende und verschiebt die bereits angeschubste Anleihen-Emission trotz einer angeblich guten Nachfrage auf zunächst unbestimmte Zeit. Laut Emittentin soll die Anleihen-Emission aber möglichst noch in 2018 stattfinden. Das Unternehmen verweist darauf, dass die Verschiebung auf Anregung insbesondere institutioneller Investoren erfolgte, um eine Optimierung des Emissionskonzepts vorzunehmen. In welchen Punkten genau diese Optimierung stattfinden soll, blieb allerdings offen. In einigen Medien wird über eine Anpassung des im Vorfeld gepriesenen Sicherheitenkonzepts spekuliert. Die 6,50%-Debüt-Anleihe 2018/23 der SUNfarming GmbH (ISIN: DE000A2LQZZ1) war seit dem 05. Juli in der Zeichnung und sollte Ende des Monats an der Börse Frankfurt notieren. Kurz vor dem Emissions-Stopp hatte SUNfarming-Geschäftsführer Martin Tauschke dem Anleihen Finder noch ein ausführliches Interview zur Emission und deren Hintergründe gegeben.

Notierungsaufnahme - der lettische Gebrauchtwagenfinazierer Mogo Finance S.A. hat eine Unternehmensanleihe in Höhe von 50 Millionen Euro an die Börse Frankfurt gebracht. Die vierjährige Unternehmensanleihe 2018/22 (XS1831877755) notiert seit dem 11.07.2018 im Open Market der Frankfurter Börse und kann dort mit einer Stückelung von 1.000 Euro gehandelt werden. Die zuvor institutionellen Investoren angebotene und überzeichnete Mogo Finance-Anleihe wird mit einem jährlichen Kupon von 9,50% verzinst. Die Ratingagentur Scope hat das Rating für die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG in dieser Woche bestätigt. Das Emittenten-Rating bleibt ...

