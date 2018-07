Wenn es nach den Russen geht, ist das Treffen zwischen Putin und Trump der Auftakt zu weiteren Gesprächen. Auch gegenseitige Besuche könnten stattfinden.

Die russische Regierung erhofft sich vom ersten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin den Auftakt für eine Reihe weiterer Gespräche. Putin-Berater Juri Uschakow sagte am Freitag, möglicherweise werde über gegenseitige Besuche in Washington und Moskau gesprochen.

Russland wolle, dass am Montag in Helsinki die Atmosphäre geschaffen werde für weitere Begegnungen: "Normale Kontakte in der Art gegenseitiger Besuche unserer Länder." Trump und Putin haben sich mehrfach am Rande internationaler ...

