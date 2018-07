Die Lage im Nahen Osten hat für Washington wie für Moskau hohe Priorität - und bei kaum einem Thema ist der Gesprächsbedarf größer. Werden Trump und Putin einen Weg aus der Sackgasse finden?

Donald Trump versteht sich als "Deal"-Macher. Auch beim Gipfel mit Wladimir Putin wird er daher irgendeine Art von Abkommen verkünden wollen. In vielen Punkten liegen die Haltungen Russlands und der USA weit auseinander. Im Hinblick auf den Konflikt in Syrien wäre aber zumindest eine grobe Annäherung denkbar.

Nach sieben Jahren Bürgerkrieg steht allerdings nicht mehr die Entmachtung der Regierung in Damaskus zur Debatte, sondern bestenfalls ein Rückzug des Irans. Washington spielt in Syrien längst nur noch eine Nebenrolle. Die Rebellen sind in den meisten Regionen besiegt. Dass Präsident Baschar al-Assad sein Land wieder weitgehend unter Kontrolle hat, hat er aber fast ausschließlich zwei Partnern zu verdanken: Moskau und Teheran.

Diese hoffen nun - als "Belohnung" gewissermaßen - auf eine starke Position in der Nachkriegsordnung. Russlands Einfluss in Syrien ist inzwischen unangefochten. Gegen eine dauerhafte Präsenz des Irans dagegen gibt es große Vorbehalte, nicht zuletzt von Seiten Israels.

Ein vollständiger Abzug aller mit dem Iran verbündeten Kämpfer gilt als unwahrscheinlich. Schiitische Milizen, einschließlich der radikal-islamischen Hisbollah, haben in den vergangenen Jahren ein Netz aus Stützpunkten aufgebaut, das von der irakischen Grenze im Osten bis zum Libanon im Westen reicht. Und dieses werden sie nicht ohne Weiteres aufgeben.

Trotzdem wurde sowohl in Washington als auch in Moskau signalisiert, dass eine Vereinbarung zulasten Teherans zu den Ergebnissen des Gipfeltreffens in Helsinki zählen könnte. Im Kampf gegen die syrischen Rebellen haben Russland ...

