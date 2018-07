14. Juli 2018 - 00:20 Uhr - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bescherte uns der Bitcoin beides. Auf ein lokales Tief folgte direkt der erhoffte Pump. - Am Donnerstag um 01.35 Uhr fiel der Bitcoin rasant ab auf 6.079 USD (Bitfinex). Es folgte unmittelbar um 01:50 Uhr der erhoffte und erwartete Pump, der den Bitcoin auf 6.275 USD katapultierte. 200 USD Preisanstieg in 15 Minuten. Super, das war's. Dachte man. Gut zu sehen im logarithmischen 3-Stunden-Chart auf der rechten Seite. Das Schöne ...

