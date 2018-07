Deutsche Finanzfirmen verschlafen die Zukunft: Mehr als die Hälfte der Topmanager hält Blockchain für eine relevante Technologie - aber nur drei Prozent experimentieren mit ihr.

Wohin steuert der Bitcoin, und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es jede Woche von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer neuen Krypto-Kolumne "Coin & Co.". Heute Teil 24: Wunsch und Wirklichkeit beim Thema Blockchain.

Die deutsche Finanzindustrie könnte eine wichtige Zukunftsentwicklung verschlafen. Wie aus einer neuen Studie des Beratungsunternehmens PWC hervorgeht, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, hält mehr als die Hälfte aller befragten Topmanager das Thema Blockchain für wichtig. Praktische Schlüsse ziehen die Finanzexperten daraus jedoch nicht.

52 Prozent der Führungskräfte deutscher Finanzdienstleister stufen die Datenbank-Technik demnach als "für das Geschäft relevant" ein, 46 Prozent geben an, mit der Blockchain "mindestens moderat" vertraut zu sein. Fast zwei Drittel glauben, dass sie ihr Geschäftsmodell in den kommenden zehn Jahren mindestens "in mittlerem Umfang" beeinflussen wird.

Sich darauf einzustellen, halten die Manager von Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern jedoch offenbar nicht für nötig. Drei Viertel der Befragten investieren praktisch kein Geld in das Thema. Für zwei Drittel ist die Blockchain kein Teil der Unternehmensstrategie. Die Technologie taucht also weder in Zukunftsplänen auf, noch werden mögliche Partnerschaften geprüft oder Testläufe initiiert. Nur drei Prozent der deutschen Finanzdienstleister setzen sie bereits ein oder wollen das zeitnah tun.

"Wir wollten wissen, handelt es sich bei der Technologie nur um einen Hype oder steckt mehr dahinter", erklärt PWC-Direktor Thomas Schönfeld. Dass sich Banken, Versicherer und Vermögensverwalter lange mit einer Beobachterrolle begnügten, hält er für "durchaus nachvollziehbar". Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...