Er ist der bedeutendste Fernsehpreis der USA und gilt unter Branchenkennern längst als "TV-Oscar". Gemeint ist der jährlich verliehene Emmy Award, der seit 1949 die besten US-Fernsehproduktionen in mittlerweile mehr als 90 Kategorien kürt.

Dieses Jahr kann die Verleihung, die am 17. September in Los Angeles veranstaltet wird, offenbar mit einer Zeitenwende aufwarten. Denn: Zum ersten Mal in der Geschichte des Emmy Awards bekommt mit Netflix ein Internetportal mehr Nominierungen als die konventionellen ... (Marco Schnepf)

