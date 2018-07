Stimmungswechsel beim Gesundheitskonzern Fresenius. Hatte die Aktie vor einigen Tagen noch eine sehr positive Figur am Markt machen können, ist dies inzwischen komplett ins Gegenteil umgeschlagen. Was vor allem mit Sorgen zu tun hat, wie der inzwischen anhängige Rechtsstreit in den USA mit dem eigentlichen Übernahmeziel Akorn ausgehen könnte.

Fresenius bekommt Dämpfer!

Seit dieser Woche streiten der Bad Homburger Konzern mit dem US-Generikahersteller vor Gericht um die Frage, ob die abgeblasene ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...