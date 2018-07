Al-Baschir wird vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Völkermordes gesucht. Russland möchte trotzdem mit ihm Geschäfte machen.

Am Tag vor dem WM-Finale in Moskau hat der russische Präsident Wladimir Putin den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Staatschef des Sudans, Omar Hassan al-Baschir, empfangen. Bei dem Gespräch am Samstag ging es unter anderem um den Ausbau der militärtechnischen Kooperation Russlands mit dem fundamentalistisch-islamisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...