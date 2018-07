Die eigene Justiz hat Donald Trump die große Gipfelshow mit Wladimir Putin schon vor dem Start in Helsinki versalzen. Und Russlands Einmischung in US-Wahlen ist nur einer von vielen Konfliktpunkten.

Helsinki - die friedliche Hauptstadt des neutralen Finnlands war sorgfältig als Ort des Treffens von Wladimir Putin und Donald Trump in höchst aufgeladenen Zeit ausgesucht worden. Doch mit dem Frieden ist es nicht weit her: Der Gipfel zwischen den beiden mächtigsten Männern der Welt wird überschattet von jüngsten Anklagen in den Russland-Untersuchungen der US-Justiz.

Als Präsident Trump außer Landes war, legte das Justizministerium in Washington am Freitag neue Untersuchungsergebnisse auf den Tisch: Hinter den Hackerangriffen auf die US-Demokraten im Wahlkampf 2016 steckte demnach Russland - und nicht irgendwelche Computerfreaks, sondern der Militärgeheimdienst GRU. Es ist ein weiteres, fast untrügliches Zeichen, dass Wladimir Putin mit seinem langen Arm das Herz der US-Demokratie erreicht haben könnte.

Doch auch ohne die neuesten Erkenntnisse von Sonderermittler Robert Mueller war die Besorgnis vor dem Gipfel schon groß - unter anderem wegen der besonderen Persönlichkeiten, die da an der Spitze der beiden größten Atommächte der Welt aufeinandertreffen.

Trump, der schon eine ganze Europa-Reise lang die Nato und die EU schlecht gemacht und unter Druck gesetzt hat. Und der trifft den russischen Präsidenten, für den die Nato der Feind und die EU allenfalls eine lästige Größe ist. Was ist, wenn die beiden mächtigen ...

