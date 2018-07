Vor über zwei Jahren hat das Kraftfahrt-Bundesamt bei Autos mit auffälligen Abgaswerten Nachbesserungen gefordert. In den nächsten Tagen muss sich der Opel nun zur Abschalteinrichtung in drei Modellen äußern.

Der Autobauer Opel muss sich im Diesel-Skandal innerhalb der nächsten Tage zur Funktionsweise der Abgasreinigung bei drei Modellen äußern. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) habe den Autobauer in den vergangenen Tagen zu einer Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen aufgefordert, schreibt die "Bild am Sonntag". Ein Opel-Sprecher wollte sich dazu am Samstag nicht äußern.

Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums hatte am Freitag bestätigt, dass es "eine amtliche Anhörung gegen Opel wegen drei Euro-6-Modellen" gebe. "Vor dem Ergebnis dieser Anhörung kann zur Unzulässigkeit der Abschalteinrichtung noch nichts abschließend gesagt werden."

Abschalteinrichtungen dienen dazu, die Abgasreinigung herunterzuregeln. Autobauer begründen das mit dem Motorschutz. Bei vielen Modellen gibt es aber Zweifel daran, ob dies wirklich notwendig ist. Wenn die Abgasreinigung nicht richtig arbeitet, stoßen die Diesel mehr gesundheitsschädliche Stickoxide aus. Da die ...

