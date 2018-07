Griechenland will wieder eigene Anleihen ausgeben. Über den geeigneten Zeitpunkt sind die Meinungen geteilt - doch allzu lange darf das Land nicht warten.

Mehr als acht Jahre lang hielt sich Griechenland mit Kapitalspritzen der Euro-Partner und des Internationalen Währungsfonds (IWF) über Wasser. In fünf Wochen enden die Hilfsprogramme. Dann muss sich das Land wieder am Kapitalmarkt refinanzieren. Athen hat zwar keinen unmittelbaren Geldbedarf. Dank eines Liquiditätspuffers von rund 24 Milliarden Euro ist das Land bis Mitte 2022 durchfinanziert. Aber alle Experten sind sich einig: So lange darf Athen nicht warten. Das Land muss mit Testemissionen Vertrauen am Markt aufbauen.

Die staatliche Schuldenagentur PDMA will demnächst die Stimmung der Anleger testen. Im Gespräch ist die Emission einer zehnjährigen Anleihe. Auch die anderen vier Euro-Problemländer haben zehnjährige Bonds zum Abschluss ihrer Programme begeben, teils sogar Monate vor dem Ausstieg.

Wenn es Griechenland gelänge, noch vor dem Ende des Programms ...

Den vollständigen Artikel lesen ...