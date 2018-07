Noch sind gute Renditen mit Staatsanleihen von Ländern aus der zweiten Reihe zu erzielen. Aber die Ängste der Investoren nehmen zu.

Die wachsenden Spannungen zwischen Europa, China und den USA in den Handelsbeziehungen könnten als Kollateralschaden auch die Schwellenländer und ihre Anleihen in Mitleidenschaft ziehen. Betroffen wären vor allem diejenigen Staaten, die in den vergangenen Jahren relativ offene Märkte geschaffen haben. Diese Befürchtung hegt jedenfalls Rob Drijkoningen von Neuberger Berman - einem der großen Spieler im globalen Markt für festverzinsliche Papiere.

Der Co-Chef für Emerging Markets Debt weist darauf hin, dass viele Schwellenländer beim Abbau ihrer Leistungsbilanzdefizite gute Fortschritte erzielt hätten. "Jetzt besteht die Gefahr, dass diese positive Entwicklung gestoppt oder sogar umgekehrt wird wegen der Handelskriege", sagt Drijkoningen im Gespräch mit dem Handelsblatt.

In den kommenden zwölf bis 18 Monaten gebe es zwei große Risiken: Einmal könne der Aufschwung in den USA zu einem Ende kommen, und zweitens könnten Handelskonflikte sogenannte Zweitrundeneffekte auslösen. Wenn beispielsweise deutsche Autoexporte eingeschränkt würden, könne dies auch die Produktionsstätten in den Schwellenländern treffen. Dann sinken die Wachstumsraten der betroffenen Volkswirtschaften, und die Investoren könnten sich vielleicht dazu entschließen, Staatspapiere der betroffenen Staaten zu verkaufen.

Momentan sind aber noch relativ gute Renditen mit Schwellenländeranleihen zu erzielen. Anfang Juli lag die Rendite auf Dollar-Basis im Schnitt bei ...

