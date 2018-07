Die Einsatzmöglichkeiten biologisch funktionalisierter Kunststoffe sind breit gefächert. Beispielsweise könnten biologische Moleküle direkt in Kunststoffverpackungen eingearbeitet werden, um die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern und gleichzeitig die Verpackung bioabbaubar zu machen. Oder durch den Einbau von Zuckermolekülen in Werkstoffe lässt sich bewirken, dass Bakterien nicht mehr an der Oberfläche anhaften können. Das simple Abwischen mit Wasser würde das Material wieder keimfrei machen. Es geht aber um mehr als derart biologisierte Oberflächen: Die Durchdringung des gesamten Polymermaterials mit den jeweiligen Bausteinen soll verhindern, dass durch die Abnutzung der Oberfläche auch die spezifische Wirksamkeit verloren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...