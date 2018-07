Die Morgan-Stanley-Tochter Warwick Holding will das im SDax notierte Schienenlogistik- und Waggonvermietunternehmen VTG komplett übernehmen. Warwick biete den VTG-Aktionären je Aktie 53,00 Euro in bar, teilte die Tochter von Fonds der US-Investmentbank Morgan Stanley am Montag in Frankfurt mit. Der Großaktionär, die Kühne Holding AG, habe bereits seinen rund 20 Prozent umfassenden Anteil an VTG angedient. Damit hält Warwick jetzt nach eigenen Angaben 29 Prozent an dem Hamburger Logistikunternehmen./mne/fba

ISIN DE000VTG9999

AXC0035 2018-07-16/07:47