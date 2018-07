15. Juli 2018 - 23:50 Uhr - Der Bitcoin ist in den letzten 2 Tagen langsam angefahren. Jetzt müßte er Gas geben und hochschalten. Sonst kommt die Bewegung ins Stottern. - Der Bitcoin liegt am heutigen Sonntag aktuell mit 2% vorne. Und auch die Altcoins müssen sich nicht verstecken. Im Gegenteil. So kann Ethereum in diesem Moment ein Plus von knapp 4,5% verzeichnen. Das klingt doch schon mal ganz gut. Und wenn man das verknüpft mit dem durchaus auch positiven Samstag, dann klingt das insgesamt noch ...

