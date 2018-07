Medienberichten zufolge will der entlassene ehemalige CEO von Zumtobel, Ulrich Schumacher, gerichtlichlich 4,3 Mio. Euro von seinem früheren Arbeitgeber erstreiten. Schumacher sieht seine Entlassung als ungerechtfertigt an und argumentiert, dass in seinem bis 2020 laufenden Vertrag festgeschriebenen Gehälter und Boni festgeschrieben seien. Darüberhinaus möchte er für das Risiko entschädigt werden, keinen gleichwertigen Posten mehr zu bekommen.

