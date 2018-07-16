BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 303 (280) DKK - 'HOLD'GOLDMAN SENKT L'OREAL AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 206 EURHSBC HEBT ZIEL FÜR BP AUF 655 (640) PENCE - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 19,40 (18,20) EUR - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2800 (2750) PENCE - 'HOLD'HSBC HEBT ZIEL FÜR SHELL B AUF 2890 (2820) PENCE - 'HOLD'HSBC HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 60,60 (59,00) EUR - 'BUY' JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 230 (270) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 12 (15) EUR - 'HOLD'KEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 70 (65) EUR - 'REDUCE' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann...Den vollständigen Artikel lesen ...