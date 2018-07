Ziel des Projektes ist die Vermarktung der Systemlösung durch Ausgründung einer Kapitalgesellschaft. Die Idee dazu wurde am Institut für Kunststoffe und Verbundwerkstoffe der TUHH erarbeitet. Gefördert wird das Vorhaben mit 802.000 EUR durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und den Europäischen Sozialfonds. Das vierköpfige Gründerteam besteht aus Materialexperten, IT-Spezialisten und Betriebswirten. Sie glauben an einen wirtschaftliche Erfolg: "Das Potenzial ist da, alleine in Europa umfasst der Markt für dieses Material ...

Den vollständigen Artikel lesen ...