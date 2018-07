Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Grammer 0.00% Scheid (TAKEOVER): Bei Grammer bleibt es spannend: Die dritte "Wasserstandsmeldung" ist da. Demnach kommt Großaktionär Ningbo Jifeng bei der angestrebten Komplettübernahme weiterhin nicht recht voran. Laut Mitteilung wurden den Chinesen nun insgesamt 318.611 Aktien angedient. In der zweiten Woche kamen also 180.880 Papiere dazu. Damit kann Ningbo Jifeng bis dato insgesamt nur 28,85 der Grammer-Stimmrechte auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...