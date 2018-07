Atos hat einen neuen multinationalen Vertrag mit der Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) abgeschlossen. Im Rahmen des in Österreich konzipierten Projektes erbringt Atos End-to-End-IoT-Services für das Coca-Cola HBC Connected-Cooler-Programm. Dieses liefert wertvolle Erkenntnisse zum Verbraucherverhalten und zur Performance im Einzelhandel und trägt dazu bei, Abläufe effizienter zu gestalten und den Umsatz zu steigern. Coca-Cola HBC ist einer der weltweit größten Abfüller der Coca-Cola Company und bedient mit seinen Niederlassungen in 28 Ländern in Europa sowie in Russland und Nigeria rund 595 Millionen Endkunden. Die Vernetzung von Assets wie beispielsweise Kühlschränken im Ladengeschäft ist ein Eckpfeiler der...

Den vollständigen Artikel lesen ...