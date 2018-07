Der russische Energiekonzern Gazprom warb auffällig stark in den WM-Stadien, aber nicht nur dort. Für Deutschland stellt sich allerdings die Frage, was Gazproms Engagement eigentlich bezweckt.

Eine gute Nachricht für Gazprom vorweg: Die Werbeaktivitäten des russischen Energiekonzerns bei der Fifa-Fußballweltmeisterschaft haben definitiv Verbraucher in Deutschland erreicht. Neben sechs weiteren Marken ist Gazprom offizieller Fifa-Partner gewesen und tauchte während den Spielen in den Stadien immer wieder auch prägnant als Werber auf den Banden am Spielfeldrand auf - einen besseren Platz bei solchen Sport- oder Medienereignissen mit globaler Reichweite gibt es kaum. Das registrieren wir auch im kontinuierlichen YouGov-Markenmonitor BrandIndex: In Deutschland erinnert sich aktuell fast jeder fünfte Markenkenner an kürzlich gesehene Werbung von Gazprom, vor der WM waren es nur halb so viele.

Es sei die Frage erlaubt, warum das Unternehmen auch abseits der WM in Deutschland überhaupt Werbung schaltet oder als Sponsor auftritt? Vor ein paar Jahren wurde noch angenommen, der russische Konzern würde sich mithilfe seines Sponsorings auch als Endkunden-Marke in Deutschland und Europa etablieren wollen. Schließlich erfolgte jedoch ein Strategiewechsel: Man wolle sich von Europa abwenden, hieß es vor vier Jahren. Ob dies nun tatsächlich eingetreten ist oder auch nicht, lassen wir an dieser Stelle offen, die Strategie der Russen mag sich jedoch auch an der vorherrschenden politischen Lage ausgerichtet haben.

Deutsche Verbraucher können letztlich bis heute nicht wirklich in bedeutendem Umfang Gas direkt von Gazprom als Endkundenanbieter beziehen und sich so bewusst für diese Marke entscheiden, werden es ...

