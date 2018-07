Der amerikanische Nahrungsmittelhersteller The J.M. Smucker Company (ISIN: US8326964058, NYSE: SJM) erhöht die Quartalsdividende um knapp 9 Prozent auf 0,85 US-Dollar je Aktie. Damit steigert das Unternehmen die Dividende das 17. Jahr in Folge. Ausbezahlt wird die Dividende am 4. September 2018 (Record date: 17. August 2018). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden künftig 3,40 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...