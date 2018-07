Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 DGAP-News: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 16.07.2018 / 10:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 16. Juli 2018 Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 / 2018 werden von der Gesellschaft zum 30.06.2018 wie folgt ausgewiesen: Ergebnis nach Steuern: + TEUR 95 (Vorjahresperiode +TEUR 153) Bilanzsumme: TEUR 4.898 (30.09.2017: TEUR 5.098) Eigenkapitalquote: 36,4 % (30.09.2017: 35,2 %) Da der Termin für die Dividendenzahlung seitens der RCM Beteiligungs AG (ca. TEUR 116) anders als im Vorjahr in das soeben begonnene Geschäftsjahresquartal gefallen ist (Zahltag war der 11.7.2018), erreicht der Zwischengewinn der Q-Soft Verwaltungs AG zum 30.06.2018 noch nicht das Periodenergebnis des Vorjahres. Der Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nach neun Monaten daher in Höhe von TEUR 95 nach TEUR 153 in der Vorjahresperiode ausgewiesen. Zur Finanzierung des Assetportfolios sind in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres leicht verminderte Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 88 (Vorjahresperiode TEUR 98) entstanden. Die traditionell niedrigen betrieblichen Aufwendungen konnten ebenfalls nochmals leicht auf TEUR 28 (Vorjahresperiode TEUR 32) reduziert werden, hinzu addieren sich hier noch geringfügige Kursverluste aus Wertpapiergeschäften in Höhe von TEUR 6 (Vorjahresperiode 0). Diesen stehen jedoch Kursgewinne aus Wertpapiergeschäften in Höhe von TEUR 40 (Vorjahresperiode TEUR 6) gegenüber. Unter Einbeziehung der bereits erwähnten im weiteren Verlauf des laufenden Geschäftsjahres noch zufließenden Dividendenerträge seitens der RCM Beteiligungs AG erwartet die Q-Soft Verwaltungs AG für das am 30.09.2018 endende Geschäftsjahr 2017/2018 wieder ein im Bereich des Vorjahres liegendes erfreuliches Gesamtjahresergebnis. Gechingen, 16. Juli 2018 Q-Soft Verwaltungs AG Der Vorstand Kontakt: Q-Soft Verwaltungs AG Bergwaldstr. 34 75391 Gechingen Telefon 07031 4690960 Telefax 07056 965218 www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart Vorstand: Martin Schmitt Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss 16.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Q-SOFT Verwaltungs AG Bergwaldstraße 34 75391 Gechingen Deutschland Telefon: 07031-4690960 Fax: 07031-4690966 E-Mail: info@qsoft-ag.de Internet: www.qsoft-ag.de ISIN: DE000A14KB33 WKN: A14KB3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 704739 16.07.2018

