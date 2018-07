Am Freitag dem 13. meldete Daimler den Baubeginn für den neuen geplanten "Daimler Truck Campus" in Leinfelden-Echterdingen. Am Freitag gab es für die Kameras Symbolik, nämlich Spatenstiche vom Vorstandsmitglied Jörg Spies (Daimler Trucks & Buses) sowie vom Vorsitzenden des Betriebsrats ("Zentrale der Daimler AG") und dem Oberbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen. Um was es bei diesem Bauprojekt geht: Im neuen "Daimler Truck Campus" soll es für ca. 2.000 Mitarbeiter(innen) ein - Zitat: "modernes, ... (Peter Niedermeyer)

