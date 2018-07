Der Blick auf den Kurs der Aktie der BB Biotech AG zeigt, dass diese sich angesichts der Gewinnwarnung am Donnerstag doch recht gut halten konnte. Immerhin hatte BB Biotech mitgeteilt, dass vorläufigen Zahlen zufolge im ersten Semester ein Verlust anfallen wird. Dieser wird auf ca. 70 Mio. Schweizer Franken beziffert. Und das ist ein herber Rückschlag gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert, als es noch ca. 478,4 Mio. Schweizer Franken waren - Plus, wohlgemerkt! Warum also ist der Kurs der ... (Peter Niedermeyer)

