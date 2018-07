Isolde Bachert verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der chemischen Industrie. Nach Stationen bei BP und Clariant in Frankreich baute sie bei Altana/BYK Chemie ein neues Geschäftsfeld für Spezialadditive für Farbmasterbatches auf, bevor sie bei Management Engineers als Beraterin tätig war und danach bei Thyssenkrupp Uhde im Chemieanlagenbau die Unternehmensentwicklung leitete. Zuletzt arbeitete Isolde Bachert bei der Unternehmensberatungsfirma Arthur D. Little für Kunden aus der Chemiebranche.

"Nach meiner Beratertätigkeit in den letzten Jahren freue ich mich, bei Follmann die F&E Abteilung leiten zu dürfen und durch die Entwicklung neuer Produkte dazu beitragen zu können, neue Geschäftsfelder zu erschließen", sagt Dr. Isolde Bachert. "Durch das breite ...

