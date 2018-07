Seit Jahresanfang ist Al-Saleh Chef bei T-Systems. Jetzt macht er ernst mit der Sanierung und verzichtet auf Verträge im margenschwachen Support-Geschäft. Ein Schritt, den Konkurrenten wie IBM längst vollzogen haben.

Noch bevor Adel Al-Saleh seinen Job als Chef der angeschlagenen Telekom-Sparte T-Systems im Januar 2018 angetreten hat, eilte ihm der Ruf als Anpacker und Sanierer voraus. Der Telekom-Vorstand um Tim Höttges erhoffte sich von dem 54-jährigen Amerikaner einen "frischen, ungetrübten Blick" auf die IT- und Großkundensparte T-Systems, die seit Jahren das größte Sorgenkind im Telekom-Konzern ist. Mehr noch: Insider rechneten bereits damals damit, dass Al-Saleh keinen Stein auf dem anderen lässt.

Heute, nur etwas mehr als ein halbes Jahr später, zeigt sich: Al-Saleh exekutiert genau nach Plan, um Umsatz und Rendite von T-Systems wieder zu steigern. So beteiligt sich die Telekom-Tochter nicht an der Neuausschreibung eines Großprojekts zur Betreuung der PC-Arbeitsplätze beim Energieversorger RWE/Innogy, wie die "WirtschaftsWoche" am Wochenende exklusiv berichtete. Dabei hatte T-Systems die Wartung von 40.000 PC-Arbeitsplätzen bei RWE im Jahre 2013 übernommen.

Grund für den freiwilligen Rückzug: Im Markt ...

