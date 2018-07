Der Versicherer ernennt Dorothée Appel zur neuen IT- und Digital-Chefin. Sie leite per November das neu geschaffene Vorstandsressort, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Appel ist zur Zeit noch als Chief Operating Officer (COO) des IT-Bereichs bei der ING Bank tätig. Sie folgt auf Klaus Endres, der das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...