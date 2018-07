Nach einem Druckabfall muss ein Jet in Hahn landen. Was genau an Bord geschah, ist noch unklar und wird von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung geprüft.

Auf den Schreck der Passagiere folgt die ausführliche Untersuchung des Vorfalls: Die Suche nach der Ursache für den plötzlichen Druckabfall in einem Ryanair-Ferienflieger dürfte sich mehrere Monate hinziehen. Nun würden die beiden Flugschreiber der in der Nacht zum Samstag am Flughafen Hahn zwischengelandeten Maschine ausgewertet, sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BfU) am Montag in Braunschweig. Es handele sich um den Voice-Recorder, der Stimmen im Cockpit aufzeichnet, und den Datenschreiber, der technische Vorgänge festhält.

In sechs bis acht Wochen gebe es voraussichtlich einen Zwischenbericht, in dem aber noch nichts zur Ursache ...

