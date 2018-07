Ein spannender IPO aus dem Finanztechnologiesektor steht demnächst mit Creditshelf an. Der selbsternannte "digitale Mittelstandsfinanzierer" strebt als erstes Fintech-Unternehmen ans Parkett. Der Spezialist für Unternehmenskredite agiert nach dem Peer-to-Peer-System. Das heißt im Klartext, er bringt Unternehmen, die Kapital brauchen, mit Investoren zusammen, die bereit sind in Erwartung einer ordentlichen Rendite in den deutschen Mittelstand zu investieren. Für die Privatinvestoren ist die Zwischenschaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...