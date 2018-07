Der Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt verläuft in ruhigen Bahnen. Noch... Denn das Treffen Donald Trumps mit Wladimir Putin hat durchaus Potential die Märkte zu bewegen. Warum das so ist, wie die Börse in Paris auf den WM Sieg reagiert und wie sich die Anleger vor den Netflix Zahlen positionieren verrät Kemal Bagci im Interview.