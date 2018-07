Regierungskrise in Großbritannien und Deutschland. Ein weiter eskalierender Handelsstreit zwischen China und den USA. Die Finanzmärkte werden seit Wochen durchgeschüttelt wie lange nicht mehr. Doch eine Flucht in vermeintlich "sichere Häfen" findet nicht im Ansatz statt. Abzulesen ist das nicht zuletzt am Goldpreis. Wie kann das eigentlich sein? Eine Einschätzung von Daniel Rauch, LBBW Asset Management, bei Börse Stuttgart TV.