Aixtron ist auch am Montag einen Schritt weiter gekommen, urteilen Chartanalysten. Durch das Plus von mehr als 3 % könne es relativ schnell in Richtung 14 Euro und dann sogar bis zu 15 Euro nach oben gehen. Damit ist das Potenzial für die Aktie durchaus zweistellig, sofern die relativen Gewinne betrachtet werden, heißt es.

Denn: Der Wert ist formal in einem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend verankert. Daran gibt es keine Zweifel. Dabei jedoch sind die Notierungen bis auf 10 Euro ... (Frank Holbaum)

