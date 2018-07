Die Aktie des Chipherstellers Nvidia geht bereits seit längerer Zeit steil nach oben und die Kurszunahme scheint nicht abzureißen. Selbst in Zeiten politischer Unsicherheiten hält die Kurszunahme übergeordnet weiterhin an. Im vergangenen Quartal generierte das Unternehmen fast einen Rekordumsatz in Höhe von 3,21 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Steigerung von fast 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei schaffte es das Unternehmen eine Bruttomarge von mehr als 64 Prozent ... (Maximilian Weber)

