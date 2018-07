Zum Ende der letzten Woche hatte die Cisco-Aktie enorm an Wert verloren und auch heute tat sich die Aktie erst einmal schwer. Im Laufe des Handels konnte die Cisco Aktie dann aber zulegen und rund 2 % hinzugewinnen. Einige Experten teilten bereits mit, dass das jetzt der perfekte Einstiegszeitpunkt wäre. Der Grund für den Kursrückgang könnte in einem möglichen Strategiewechsel von Amazons Cloudsparte AWS liegen. Es heißt, Amazon wolle Netzwerktechnik demnächst in Eigenregie fertigen.

Aktuelle ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...