Nachdem nach Vorstandschef Hiesinger auch Aufsichtsratschefs Ulrich Lehner seinen Rücktritt bei Thyssenkrupp erklärt hat, reagiert die IG Metall. Sie will sich mit der Krupp-Stiftung um einen neuen Kurs bemühen.

Nach der erneut aufgeflammten Führungskrise bei Thyssenkrupp will die IG Metall gemeinsam mit der Krupp-Stiftung den Konzern zurück in die Spur bringen. "Das ist bedauerlich", reagierte der Gewerkschaftssekretär und Vize-Chef des Aufsichtsrats, Markus Grolms, am Montagabend ...

